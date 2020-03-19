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新北汐止封路3年首日就大塞車 交通局增設疏導措施
新北市汐止區封路3年施作「新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至康寧街路段」工程，導致周邊福德二、三路大塞車，交通局今天上午會同新工處、汐止警分局、區公所會勘，決議在中興路增設轉向車道，另在南陽街、吉林街口增設交通崗協助疏導車流。
汐止社后地區長年嚴重塞車，工務局規畫往北延伸新社后橋、同興路，以地下道方式穿越高速公路至康寧街，讓民眾直接從新社后橋通往國道3號。昨天起封閉福德二、三路間的同興路段、中興路至福德二路54巷間的福德三路部分路段，預計3年，用路人須改從中興路或南陽街與福德二路繞道。
交通局長鍾鳴時說，中興路道路服務水準偏低，尖峰時段車速20公里以下，封路首日多數用路人不熟悉改道措施，昨天下午中興路和福德二、三路嚴重塞車，他要求交維計畫業管單位今早會勘，研議對策。
交通局交安科技正林祥煙表示，會勘後決議重新配置中興路等替代道路路口轉向車道，加速紓解轉向車流。目前在同興福德二路口、中興福德三路口、福德一路與福德三路口設3處交通崗，明天將在吉林、南陽路口再增設1處。
新工處也將於2周內完成周邊3處瓶頸路口增設CCTV，由交控中心即時監控，並立即成立輿情快速反應小組，即時掌握交通情資、即時解決改善，減緩交通陣痛期帶來的民怨。
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