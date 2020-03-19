居家檢疫者家人住旅館 北市有條件補助7000元

台北市防疫旅館已經爆滿，台北市副市長黃珊珊下午主持疫情小組應變會議後受訪指出，有人選擇讓須居家檢疫的家人住在家裡，自己去住旅館，這也是一種取代的方法，台北市政府給予14天住滿7000元的補助。

黃珊珊指出，住滿14天一般旅館，只要家裡確有一個居家簡易的家人的證明，住的是台北市的旅館，台北市政府給予14天住滿7000元的補助，從今天開始，相關的細節，會再做公告，例如設籍台北市的時間，至少4或6個月以上，一個月後，補助金開始發送。

黃珊珊進一步說明， 若家有一位居家檢疫的人，他的家人，也就是原本同住的人，有戶籍謄本及戶口名簿，把家留給他，其他家人出去住旅館，他們可以住到一般的旅館，如此可以紓解防疫旅館需求。

黃珊珊說，給補助其實也是希望能夠增加台北市一般旅館的收入，已有很多旅館向觀傳局反映，他們願意接待家有居家檢疫的人，會給更好的優惠，如果是這樣，會歡迎大家去住，也不會禁止只能住這些旅館，如果住家旁邊的旅館也很方便，都可以申請，只要是台北市登記有案合法的旅館，但不可住日租套房。