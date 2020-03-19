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新北關閉運動中心等場館14天 北市要採實名制
防範新冠肺炎，新北市長侯友宜今天表示，20日起新北市運動中心、活動中心、博物館等暫停開放14天。台北市副市長黃珊珊說，台北市運動中心以及文化場館將採實名制。
黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第22次應變會議，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。
隨著新冠肺炎疫情擴散，侯友宜上午表示，防疫優先，20日開始新北市公有的封閉型集會休閒場館，包括運動中心、活動中心、博物館等，都暫停開放14天，未來將視疫情發展再彈性處理。
對此，黃珊珊表示，重點不是關閉場館，而是關閉後的配套，因此，台北市運動中心、文化場館等公有的封閉型集會休閒場館，會加強消毒等防疫措施，並落實實名制。
黃珊珊說，運動中心內的跑步機等平常就有準備酒精，做好消毒，因應新冠肺炎疫情，將嚴格管理使用者，民眾進出以及使用設備都必須登記；而文化場館部分，進出也須登記。
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