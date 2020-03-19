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金管會再出手救市 禁止平盤以下放空

新北防疫旅館額滿 雙北調配鼓勵在家檢疫

中央社 / 新北19日電

新北市府今天表示，新北防疫旅館已額滿，希望開發新的防疫旅館，也鼓勵居家檢疫者住在家裡，若有擔憂則家人住到其他旅館。雙北的防疫旅館調配管道通暢，會攜手聯合作戰防疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，台灣境外移入個案確診數攀升，今天凌晨零時起，所有入境者一律居家檢疫14天。

新北市長侯友宜今天接受聯訪表示，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，3月5日至14日間從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜返國者，預計將有1.6萬人需要居家檢疫。

侯友宜說，這兩個星期絕對是防疫關鍵時間，1.6萬人居家檢疫，應該有3、4千人是住在新北市，且在新北轄區生活一段時間，更須全面更嚴格境內控管，將公有的封閉型場館、活動中心、運動中心，全部閉館14天暫停開放。

記者詢問雙北及桃園的居家檢疫量龐大是否應付得來，侯友宜說，與台北市長柯文哲聯繫管道暢通，會攜手聯合作戰，包括防疫旅館的調配萬一額滿了，還有另一套的做法。

市府表示，新北檢疫旅館位於郊區，是即將歇業轉型的旅館，房務設施完備，提供14天生活必需品，但不提供房間整理。上星期開始營運以來，目前已經額滿，但房間數不便透露，入住人數滾動式變化。

市府說，目前積極開發有意願的旅館業者申請為檢疫旅館，若檢疫需求者已經飽和，將鼓勵居家檢疫者住在家裡，家人住在其他的旅館。如此，旅館業者的接受度會比較高，實務上已有不少檢疫者如此運作。

另外，為因應防疫作為，新北市政府各局處今天開始採取人員分組、分區辦公，有些規模比較大的如地政局，將各科職員拆成兩組，分散不同樓層辦公。有些如勞工局則分散到府外的勞工活動中心等附屬單位辦公。規模較小的新聞局等，則在同一樓層空間交換辦公桌。

居家檢疫 侯友宜

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