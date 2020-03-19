影／遊隼珍貴交配影像曝日纏綿8次 1夜7次郎不夠看
基隆鳥友觀察，深澳一對遊隼成鳥已經連續3年在深澳繁殖成功，今年第四年繁殖期前段觀察到密集的交配行為，2月中旬後多次記錄到一天交配8次的情形，並傳出好消息，日前開始孵蛋，除了留下許多美麗的遊隼影像外，也讓大家對今年的繁殖成功充滿信心。
進入第四年繁殖的深澳遊隼，2月26日開始孵蛋，新北市動保處委請瑞芳導覽協會自3月21日起至5月31日止，每逢例假日及國定假日執行守護及導覽服務，解說時段為上午9時至下午5時，導覽志工將在深澳遊隼習慣停棲的酋長岩進行守護及解說服務。
基隆鳥會理事長鄭暐表示，這一對遊隼成鳥已經連續3年在深澳繁殖成功，今年第四年繁殖期前段觀察到密集的交配行為，根據現場拍照的朋友表示，2月中旬後多次紀錄到一天交配8次的情形，除了留下許多美麗的遊隼影像外，也讓大家對今年的繁殖成功充滿信心。
根據基隆鳥會到今天為止的遊隼巢位調查，有多個巢位更換伴侶，目前仍然在努力配對中，如果沒有意外，這些巢區可能會趕不上繁殖季。所以，今年實際進入繁殖的對數將會減少，深澳酋長岩的這對遊隼夫婦也因此而顯得更為珍貴。
基隆鳥會自2015年發現一對遊隼在深澳象鼻岩及酋長岩區域穩定棲息及有交配行為，2017年確認繁殖成功並有1隻幼鳥離巢；2018年有3隻幼鳥於5月中順利離巢；2019年在其他巢位普遍繁殖失敗的情形下，仍有2隻幼鳥健康長大。但還是有一些干擾的行為引起不少虛驚，包括遊客使用空拍機；台灣獼猴誤闖巢區，被親鳥攻擊後撤退；接連2次動力飛行傘掠過蕃仔澳巢位上方，驚嚇到親鳥及幼鳥等。
新北市動保處表示，為了遏止這些容易驚嚇到遊隼的行為，新北市動保處除了在現場設置告示牌外，也委請瑞芳導覽協會的志工針對這些騷擾遊隼的行為人進行勸阻。
瑞芳導覽協會鄭國清理事長說，去年在經過培訓課程及現場觀察後，志工們對於這一對遊隼產生了深厚的情感。從交配、產卵、育雛及幼鳥離巢學飛的過程，志工們透過群組的分享，就好像看到親自撫育的小孩長大一樣，將酋長岩的遊隼家族視同一家人般的對待。
鄭國清表示，今年為了讓志工們可以更精確地進行守護及導覽，特別請基隆鳥會沈錦豐老師在現場開設戶外成長課程，並請志工現場實際演練，希望能為遊客提供正確的遊隼保育資訊，以及如何婉轉的勸導遊客不要有騷擾遊隼的行為。
新北市動保處陳淵泉處長指出，去年深澳遊隼的守護工作非常成功，除了讓繁殖期的干擾降到最小外，志工們也成功勸阻多次空拍機在巢位附近的酋長岩施放，並透過單筒望遠鏡、摺頁及現場解說看板的輔助，在70天的守護行動中，至少針對現場2500位以上的遊客，進行遊隼生態習性及如何保育遊隼的解說服務，對於野生動物保育工作有莫大助益。希望透過瑞芳導覽協會志工的現場導覽，讓深澳遊隼的保育工作可以持續及落實。（影片由基隆鳥會授權提供）
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