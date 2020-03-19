防疫優先! 北市掃墓公車戴口罩才能搭
清明節即將到來，台北市公共運輸處今天公布5條免費掃墓公車路線，不過，因應新冠肺炎疫情，交通局表示，民眾若沒配戴口罩，公車司機可拒絕載送。
台北市公共運輸處大眾運輸科長張元榜表示，掃墓公車於3月21、22、28、29日及4月2、3、4、5日行駛，共有木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線等5線，不過，要求搭乘的民眾要戴口罩，否則公車司機可以拒絕載送。
負責掃墓公車之一的首都客運總經理李建文表示，公車扶手、拉環是乘客較常接觸的地方，每次出完車後，會用稀釋漂白水擦拭，每4小時會用噴霧方式消毒捷運動物園站、捷運麟光站、萬福橋及龍鳳谷各掃墓公車候車處。
他說，今年掃墓公車尖峰時段為4月2日至4日，呼籲民眾可提早上山掃墓，避開人潮。
李建文表示，往年掃墓公車約有百萬人次搭乘，今年評估因新冠肺炎疫情，可能會降低1至2成。
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