影／防疫再升級！侯友宜：公有封閉型場館關2周

新北市長侯友宜今天(19日)上午宣布，明天開始將暫停開放新北市境內所有公家封閉型場館，如運動中心、活動中心、文化場館等，侯友宜說因為先前進行疫調時，發現有個案曾經使用過這些場館，因此在這兩周關鍵高峰期，要請市民體諒，他也進一步表示兩周後會視疫情狀況調整。

為使防疫政策能夠更加快速明確保護國人健康，侯友宜昨天呼籲總統蔡英文頒布緊急命令，府方雖回應目前沒有緊急命令考量，但侯友宜今天再度呼籲總統應站出來說話，且在傳染病防治法做不到的時候，應頒布緊急命令，侯友宜說疫情是瞬息萬變，傳播的速度比人的思考、比我們應付法令的速度都還快，因此他強調「保障國人的健康，一刻不能等，沒有時間讓妳等」。

新北防疫思維與措施屢屢超前中央，從建議中央一級開設，到禁止新北市高中以下師生出國、建請總統頒布緊急命令等事件，侯友宜遭批威權、搶功，對此侯表示自己是新北市的防疫作戰指揮官，他做好自己該做的角色、掌握地方狀況，地方做不到的他會給中央建議，侯友宜強調中央跟地方永遠是一條心，因此中央是否採納他的建議，他都會尊重。