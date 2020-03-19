居家檢疫現人潮？北市啟動里幹事支援模式

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心擴大入境限制，宣布3月19日零時起，外國人禁止入境，本國人或非本國人入境一律要居家檢疫14天，全力防堵疫情因境外移入增加風險。為因應居家檢疫14天的民眾數量暴增，北市民政局指出，為分散里幹事工作量，一里的居家檢疫人數逾10人，將調派其他里幹事支援。

北市民政局目前居家檢疫人數約2300多人，每天收到個案，會根據居家檢疫通知書地址找到民眾，由各地里幹事啟動14天關懷，每天上午、下午不定時時間打2通電話，若個案有失聯情形，至少再打3次電話確認，並由里幹事偕同員警現地訪視。

民政局指出，因中央流行疫情指揮中心突然宣布外國人禁止入境的禁令，民政局也是透過媒體報導才得知，臨時展開應變，預計居家檢疫人數會大幅增加，昨天統計3月4日之後從歐洲回來的民眾，區公所統計人數就有900人。

民政局科長郭素蓉指出，北市曾在2月16日時達檢疫最大量，達3500多人，當時還可以應付，目前仍有2000 多人，但預估人數會快速上升，北市共456里，為因應部分里內居家檢疫人數可能會突然增加，目前已啟動相互支援模式，一里的居家檢疫人數若超過10人，將調派其他的里幹事前往支援監控。