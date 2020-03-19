防範新冠肺炎 世界宗教博物館首度線上導覽

新北市永和區世界宗教博物館集結兩岸24位書家119件作品，避開新冠肺炎群聚風險，邀請策展人勤益大學副教授張志鴻，首度以線上導覽方式，解說「愛與和平兩岸書法交流展」、「山東濟南石敢當千年摩崖刻經碑拓特展」，讓民眾透過網路就可以在家看展覽，展期即日起至4月12日。

張志鴻表示，這次書法展很多活動，都因疫情取消了，很多人無法欣賞書法饗宴，透過線上導覽介紹書法家作品，除了提供觀眾在棉宣中遊藝黑白的精神饗宴，更傳達愛與和平的心願。

宗博館館長陳國寧說，這次「愛與和平兩岸書法交流展」籌備2年，延續2015年李義弘教授策劃「愛與和平書藝創作特展」精神，2017年，邀請張志鴻、陜西省書法會會長陳進貢擔任策展人，推動兩岸書法交流。

世界宗教博物館表示，兩岸24位書法家作品豐富、各有春秋，119幅書法作品包含台灣藝術大學書畫藝術系周澄教授，書寫古雅簡穆的楷法《般若波羅蜜多心經》、全國美展評審委員陳坤一儒雅蘊藉的〈接物存仁愛、處世在和平〉行書對聯、台灣女書法家學會理事長張松蓮老師形式多變的〈嗡啊吽〉箴言法句、台北藝術大學美術系副教授李蕭錕老師筆法精純，熟諳造型旨要，以小篆結體造型獨特書寫的〈泥金心經〉，多件作品都可以透過線上觀展，一覽作品樣貌。