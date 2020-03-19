新北公有密閉場館封14天 28個圖書館在門口領借書

新北市長侯友宜今早宣布防疫升級，明起，新北市公有的密閉場館均不對外開放14天，包括體育場館、文化場館和活動中心等都暫停對外開放。新北市圖書館總館暨103個分館全面暫停開放，期間仍可從還書箱還書，讀者網路預約取書也開放28館可在門口取借書。

新北市立圖書館總館暨103分館，自3月20日起至4月2日止（14天）暫停開放服務。閉館期間，圖書館各空間暫停開放使用，館內閱覽服務及活動一併暫停。

如需還書的民眾，可將書籍投入各館還書箱內；3月20日起，閉館期間各區網路預約取書服務地點如下：板橋總館、三重分館、新莊中港分館、泰山分館、林口分館、五股分館、汐止大同分館、土城分館、樹林分館、蘆洲永平分館、三峽北大分館、鶯歌分館、淡水分館、中和分館、永和分館、瑞芳分館、新店寶興圖書閱覽室、八里分館、烏來分館、坪林分館、萬里分館、石門分館、三芝分館、金山分館、石碇分館、平溪分館、雙溪分館、深坑分館。

另外，讀者預約取書及還書日期假如剛好在暫停開放這2周，已幫讀者自動順延至5月1日，等於這2周可不要去圖書館借還，可延到5月1日。

據統計，圖書館去年全市每日平均進館人次5萬7019人，影響人數不少。另，新北市封閉的運動場館包括14家國民運動中心、4家運動聚點；文化場館則是新北市所屬場館全部不對外。