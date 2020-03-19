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新北推宗教線上祈福 參拜免出門還可抽獎

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾即日起至3月25日至民政局粉專留言，就有機會獲得保福宮保生大帝平安御守。圖／新北市民政局提供
民眾即日起至3月25日至民政局粉專留言，就有機會獲得保福宮保生大帝平安御守。圖／新北市民政局提供

新冠肺炎疫情持續延燒，各宮廟紛紛取消大型宗教活動，為讓信眾可為神明慶生及祈福，民政局推出線上祈福活動，與永和保福宮、三峽紫微天后宮、土城慈法禪寺及三重先嗇宮等宗教團體合作，民眾不用出門就可祈願，並有機會獲得宮廟各限量30份祈福小物，讓平安加倍。

其中，第一波搭配4月7日的保生大帝聖誕，民眾即日起至3月25日至民政局粉專留言，就有機會獲得保福宮保生大帝平安御守。民間信奉保生大帝為醫神，亦有瘟醫大道公之稱，平安御守在身，期能去瘟除疫，保佑大家身體健康。

另外，4月15日的天上聖母聖誕、4月30日釋迦牟尼佛聖誕，及5月18日神農大帝聖誕，也將分別與台北紫微天后宮、慈法禪寺及財團法人新北市三重區先嗇宮等宮廟合作，分別送出三用小掛包、防磁波藥師咒輪貼紙、神農公仔鑰匙圈與抗煞除疫符等保平安小物。

民政局長柯慶忠表示，宗教團體提供心靈撫慰，是社會安定很重要的力量。近期疫情嚴峻，許多宗教團體響應市府政策捐款防疫基金及物資，並取消或延辦各項活動，為讓信眾防疫也能持續祈福，民政局特與近期聖誕的神明主祀宮廟聯合推出線上祈福活動，安住民眾身、心、靈，並仿電影《寄生上流》劇情拍攝短片，宣導線上祈福防疫觀念，呼籲減少人潮群聚。

宗教科長賴小萍表示，新北宗教線上祈福搭配近期神明聖誕，分4個波段邀請民眾一起為神明慶生，只要至新北民政保平安臉書留言，寫出祈願，就有機會獲得宮廟提供的限量祈福小物，民政局也會將民眾留言的心願送至宮廟舉行法會上疏文，祝願心想事成、吉祥康泰。

民政局表示，未來將與台北紫微天后宮合作，送出三用小掛包等保平安小物。圖／新北市民政局提供
民政局表示，未來將與台北紫微天后宮合作，送出三用小掛包等保平安小物。圖／新北市民政局提供

先嗇宮 疫情

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