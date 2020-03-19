配合防疫 新北第三個運動據點開幕再延期

新北市長侯友宜今早宣布，明天起，新北市公有的密閉式場館全面暫停對外開放2周，原本上午要開幕試營運、位於中港大排願景館的新北第三處運動據點「Waypoint Fitness」，已經從228順延2次開幕，今又被通知取消，該館執行長羅威士說，已經打電話給學員說延期到很不好意思，但仍全力配合政府防疫。

侯友宜表示，包括體育場館、文化場館和活動中心等都暫停對外開放。運動場館包括14家運動中心、4家運動聚點受影響，文化場館則是新北市所屬場館全部不對外，包括圖書館，只能從書箱還書，借書則僅開放部分館可網路預約取書。

新北第三個運動據點「Waypoint Fitness」原本228連假就要試營運，不過已經因疫情先順延2次，今天原要重新試營運，但新北市又臨時宣布暫停，執行長羅威士說，該館大約有2、3百名學員報名，之前就已經打過2次電話，通知順延「感到抱歉」。

羅威士說，今天會陸續打電話給學員再通知延期，目前還不能明確確定何時可以開幕，非常期間會全力配合新北防疫政策。