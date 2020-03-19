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議員批紓困沒藝文補助？台中市府：推藝文紓困3+2

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
藝文團體大受疫情波及，台中市文化局推「藝文紓困3+2」。圖／中市文化局提供
藝文團體大受疫情波及，台中市文化局推「藝文紓困3+2」。圖／中市文化局提供

台中市府提出紓困九箭，但議員王立任質疑未照顧藝文產業，今上午臨時動議要求增加專案報告，以能為被市府遺忘的藝文團隊發聲；台中市文化局則表示，有推「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、延期表演藝術活動、提早發放補助款，另也透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫協助藝文團隊表演及創作，預計4月初公告並接受申請。

王立任說，市府的紓困九箭計畫內並無特別為純表演性質的藝文團體如樂團、劇團、雜技團等規畫紓困方案，但其實藝文在這次疫情受大衝擊，如退票、人員薪酬、場地及設備租金等營運困難。

他表示自己除了開記者會發聲，也舉辦藝文團體紓困補助計畫座談會，但向市府提出困難與要求，一直未獲回應，才在議會提要專案報告。

文化局表示，對市府轄下演藝場館的座談、展覽及演出活動，因疫情取消者全額退還已繳納的場地費用；已獲今年上半年表演藝術活動補助者，因疫情延期辦理，只要今年底前完成仍可，其他獲文化局補助且受疫情影響演出團隊延期或變更計畫，文化局將加速撥款流程。

文化局也研擬「線上劇場」、「表演藝術徵件計畫」2種方案，「線上劇場」會將演藝團隊精彩影片公布於臉書及youtube；「表演藝術徵件計畫」則鼓勵多元創作，演藝團隊可以樂譜、劇本、舞碼、技藝傳承、教案研發、講座課程等參加，獲選團體每團最高可獲補助30萬元；相關資訊可至(http://bit.ly/2wgeshx)查詢

藝文團體大受疫情波及，台中市文化局推「藝文紓困3+2」。圖／中市文化局提供
藝文團體大受疫情波及，台中市文化局推「藝文紓困3+2」。圖／中市文化局提供
藝文團體大受疫情波及，台中市文化局推「藝文紓困3+2」。圖／中市文化局提供
藝文團體大受疫情波及，台中市文化局推「藝文紓困3+2」。圖／中市文化局提供

文化局 疫情

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