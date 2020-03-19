一名土耳其旅遊史居家檢疫者住台東？ 民政處：已離開

台東網路社團平台今天瘋傳1名有土耳其旅遊史的居家檢疫者17日入住台東，還以縣府觀光旅遊處名義通報發出，但詭異的是衛生局竟未獲通報，而是民政處委託交通及觀光發展處協助發出消息。民政處表示，該民已離開台東。

民政處長顏志光表示，17日土耳其列為三級檢疫，返台民眾必須居家檢疫14天，並擴大回溯到這個月5日，這段期間返台民眾必須自行通報，而該民在17日之前已經來到台東，入住時向旅宿業者告知為居家檢疫者，遭業者拒入住，今天了解後，新北市政府已通知該民返家居家檢疫，也證實已離開台東。

交通及觀光發展處長江慧卿表示，他們今天是受民政處委託後，在和旅宿業者的LINE群組發布協尋，但之後民政處也通知表示該民已經離開台東，沒想到訊息流出之後，造成困擾，她也不曉得為什麼民政處沒有通知衛生局。

衛生局長黃明恩表示，這項消息確實未接獲中央疾管指揮中心通報，但已經了解該民離開台東，呼籲民眾勿再轉載出去。另再次強調，民眾任意轉傳，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科3百萬元以下罰金。如有疫情相關疑問請撥打防疫專線0975288155諮詢。

社群網站轉發一則消息，內容表示「防疫訊息，本府接獲疾管中心通報，查1民眾違反自主居家隔離防疫規定，疑似於17日入住台東縣旅宿，該民眾有土耳其旅遊史，應自主居家隔離防疫...」。