確診球友曾打球 北部某國小委外場館關閉14天

新冠肺炎疫情嚴峻，北部一所國小場館的1樓與6樓委外經營，傳一名民眾14日至6樓打球，之後篩檢後確診，學校18日獲報後，立刻要求廠商封閉場館至31日，並進行全面清潔與消毒。

北部一所國小稍早在網站發布聲明，某場館1樓與6樓委外經營，18日獲得廠商通知，一名民眾14日下午到活動中心6樓打籃球，當日民眾無病兆，翌日則是親人確診罹患2019新型冠狀病毒疾病，該名民眾篩檢後也確診。

校方表示，當下立即要求廠商停止營運，封閉場館，掌握當天出入人員名單，並立即進行消毒工作。

校方指出，場館1樓與6樓從18日起停止開放至31日，2至5樓維持正常使用，校方進一步說明，學校師生平時僅在2至5樓上課，僅1、6樓委外，假日開放給校外民眾只用。

校方說明，全校師生與確診個案沒有直接接觸，場地進行消毒，委外廠商同步要求全員自主健康管理14天。