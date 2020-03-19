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不甩議會但書？大巨蛋連通道闖關 柯市府否認「偷跑」

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，今天進入台北市都市設計審議會，當地的新仁里長吳建德到場發言，酸說誰有穿衣服、誰沒穿衣服，水退了就知道。記者張世杰／攝影
連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，今天進入台北市都市設計審議會，當地的新仁里長吳建德到場發言，酸說誰有穿衣服、誰沒穿衣服，水退了就知道。記者張世杰／攝影

連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，已停擺多時，全案今天進入台北市都市設計審議會，聚焦排水問題，委員擔心極端氣候，恐有雨水倒灌疑慮，設計單位也現場回應，指會回去試算，雖有委員一度表達無法被說服，但北市府強調，後續內部會審查水利計畫，歷經1小時討論，全案修正通過。

為施作地下連通道，北市府從2013年起，就編列近3億7000萬元，但市長柯文哲上任後，大巨蛋復工之路一波三折，被市議會下附帶決議，大巨蛋完成復工程序，才可動支該筆預算，如今大巨蛋尚未復工，地下連通道卻進行設計、完成送審。

被問到地下連通道今天審議通過，此舉是否「偷跑」？台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩受訪時否認，指目前的設計單位，是台北市新工處的開口合約廠商，請來幫忙相關設計，目前沒有付任何一筆款項，也未動支該筆3億7000萬元預算。

陳世浩提到，地下連通道勢必要做，「你不能動支錢，但前置作業你沒說不能做」、「不能說是偷跑啦，為了達到目的，會有很多前置作業」，今天審議修正通過後，後續進行細部設計，希望4月底完成，再由台北市新工處內部審核，意即不會再有公開審查，未來施工後，工期約2年。

當初北市府、遠雄簽訂合約，明載須建置一條連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，北市府原已委託設計廠商規劃，後來市長柯文哲上任後，曾經主張連通道因為涉及樹木保護議題，能夠不要蓋地下道就不要蓋，後來又勒令大巨蛋停工，導致興建地下連通道也不了了之。

由於地下連通道鄰近國父紀念館，全案去年通過文資審議，今天進入都審討論，設計單位提到，未來將設置3座手扶梯、1座電梯，考量國父紀念館莊嚴性、大巨蛋特性，連通道內的材質簡潔、頂部拱形，也是呼應大巨蛋外型，且必須移植8棵路樹。

當地的新仁里長吳建德也到場發言，酸說全案今天可能會順利通過，大巨蛋也就算完成了，但不久的將來，大巨蛋真正營運後，誰有穿衣服、誰沒穿衣服，水退了就知道，並提到大家要為歷史負責。

審議過程中，聚焦排水問題，有委員認為，現在極端氣候加劇，有無試算該區域多少雨量？雨水能否順利排出？否則擔心雨水倒灌疑慮；設計單位回應，未來周邊施作透水鋪面，且規劃截水溝，讓雨水能順利排出。

但委員仍問「排水沒有說服我」，擔心驟雨這麼強，若排不出去就會倒灌，也有委員認同，指雨水儲留、抑制流出等，這是很大重點，隨後設計單位回說「水的部分，未來會計算、加強」。

不過，現場的市府官員接話，設計單位提到補充水理分析，若後續交由北市府水利單位覆核，各委員可以接受？示意不用再回都審討論，最後都審主席、台北市都發局副局長方定安裁示，全案修正通過。

連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，已停擺多時，全案今天進入台北市都市設計審議會，最後修正通過。記者張世杰／攝影
連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，已停擺多時，全案今天進入台北市都市設計審議會，最後修正通過。記者張世杰／攝影
連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，已停擺多時，全案今天進入台北市都市設計審議會，最後修正通過。記者張世杰／攝影
連接大巨蛋、國父紀念館的地下連通道，已停擺多時，全案今天進入台北市都市設計審議會，最後修正通過。記者張世杰／攝影

大巨蛋 北市

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