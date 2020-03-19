末日感又來？民眾到賣場搶購商品 店員忙到閒不下來

中央疫情指揮中心昨宣布，台灣新冠肺炎確診案例累積100例，民眾因對疫情恐慌，紛紛到各賣場搶購物資，有店員表示，昨晚跟今天都一堆人來買東西，真的快忙不過來。

記者實際到板橋兩家不同的知名賣場查看，發現調味料、冷藏肉品、泡麵、衛生紙、濃湯包等為主要搶購商品，但並未是全部商品都被搶購，架上多數商品仍還有貨，但店員仍不停歇補貨動作，就怕下一個來店的客人買不到商品。負責收銀台的店員手從未停下動作，也陸續都有民眾進來選購商品。

店員無奈的說，今天早上開門到現在，客人就不斷進來購買架上商品，昨天晚上也是很多人都來買東西，動員店內所有人也忙不過來，捕貨的速度趕不上購買的速度，大家都沒時間吃飯，她好不容易可以吃午餐，但也是要盡快吃完，店員說完便急忙趕去吃飯。

有民眾看到原本放滿罐頭的架上幾乎被掃空，直呼傻眼，她原本只是想要來買幾個罐頭回家，結果想要的商品全部都沒有了，只好作罷回家。