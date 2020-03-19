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黃珊珊：居家檢疫者家人住旅館 北市擬部分補助

中央社 / 台北19日電

新冠肺炎疫情嚴峻，今天起入境者一律居家檢疫14天。台北市副市長黃珊珊說，若北市防疫旅館量能不足，試著請居家檢疫者的家人到其他旅館居住，研議給予部分補助。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，台灣境外移入個案確診數一夕之間暴增，今天凌晨零時起，所有入境者一律居家檢疫14天。

因此，防疫旅館需求大幅增加，黃珊珊上午出席台北市教育局線上家教記者會，會後接受媒體聯訪時表示，防疫旅館每家收費不一，並非所有人都能負擔。

她說，已向市長柯文哲報告，討論另外因應方案，在北市防疫旅館量能不足的情況下，將試著請居家檢疫者住在家裡，家人則到其他旅館居住。

黃珊珊表示，為免造就更大成本，也研議給予部分補助，定案後就會公布。

居家檢疫 北市 黃珊珊

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