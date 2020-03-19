黃珊珊：居家檢疫者家人住旅館 北市擬部分補助

新北市長侯友宜今早原本視察位在中港大排願景館的新北第三個運動聚點，卻突然改成在門口宣布「明天起，新北市暫時關閉2周公有密閉場館」。他表示這2周是台灣防疫關鍵，繼昨天後今再請中央仔細考慮，全面禁止國人非必要不要去第三級警告國，且回國者全面採檢。

2020-03-19 11:11