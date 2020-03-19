北市瀚寓酒店擔任防疫旅館 提供百間房

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣境外移入個案確診數一夕之間暴增。台北市今天則宣布與白石集團瀚寓酒店合作，成北市第3間防疫旅館，提供100間房間，一晚7500元起。

不過，台北市觀傳局長劉奕霆表示，防疫旅館供不應求，目前防疫旅館都已額滿，下週起陸續會跟其他旅館業者協商，期望有新的業者加入。

為解決居家檢疫者需求，台北市2月底推動2家防疫旅館，提供台商、留學生等有需求者自費入住，已順利安置80名有需求者，不過，因旅館名稱未公布，一度引發網路上熱議。

台北市副市長黃珊珊今天宣布，台北市政府即日起與白石集團瀚寓酒店合作，推動台北市第3間防疫旅館，她說，台北市政府屬於媒合平台，無論旅館是否願意公布名稱地點，都尊重。

業者表示，酒店為分層分戶的獨立多聯變頻空調系統，居家檢疫者可從地下1樓完成入住手續後直達房間，而100間房間皆無地毯，而是木地板搭配石材磁磚地板，符合防疫旅館規範，價位有7500元的基本房及8500元的套房，另還須加15.5%稅金。

酒店提供9坪起跳的大坪數房間，配有流理台、微波爐、紫外線殺菌燈以及Wi-Fi等設備。