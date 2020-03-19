北市防疫旅館快爆滿 黃珊珊：建議「家人互換」制

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，不少旅外國人近日來急著搶機票，希望可以盡快回台，此舉也讓台灣防疫負荷量大增，北市府目前總計3家防疫旅館，房間數為178間，其中兩間目前已全數爆滿，今甫上線的瀚寓酒店也幾乎快要客滿。

對此，北市府副市長黃珊珊表示，這幾天洽詢電話幾乎快要爆打爆，觀傳局同仁已經都快要崩潰了，最近國人回來的人數真的很多，雙北大概是最多的，真的供不應求，178間房間很快就會爆滿。

觀傳局長劉奕霆表示，目前很多業者都有來聯絡，但市府還需要經過評鑑，包括通風系統、衛浴、地板等硬體設備的檢查等，今天上午也還再去看了兩三家，希望快一點的話，下個禮拜應該會有新的旅館業者再加入。

黃珊珊強調，要成為台北市的防疫旅館有很重要的兩個條件，一個當然是經過衛生局、觀傳局的檢查，另一個則是旅館員工需要百分之百同意，不可以有任何不滿，不然可能會造成旅館內部或是旅客的問題。

對於防疫旅館即將爆滿，黃珊珊說，很多家長都很緊張孩子回國後找不到地方住，大家都有一樣的困擾，所以有些家長選擇讓孩子住在家裡，自己去住旅館，這也是一種取代的方法。

不過黃珊珊也說，本來這些防疫旅館都是自費，但如果父母親兩人居住的費用可能會比一個人來得高，因此目前北市府也正在研議是否提供補助，只要有居家檢疫證明，又有居住旅館的事實，且是台北市民，就給予補助，看看一天補助多少錢，好讓民眾住得安心一點，也可以協助一般旅館業者，另一方面也讓防疫旅館需求的壓力減少。

劉奕霆補充，補助對象主要還是居家檢疫者，也就是除了中央每天一千元的補助外，北市另外再加碼補助，至於補助金額多少元，還要再討論。

不過為什麼不考慮使用公舍，還是提供補助？黃珊珊表示，北市府內部也有在討論，但目前很多現有空間都還在裝修，就算是裝修好了，也還沒有到強制安置的程度，公有房舍第一優先還是先給醫護人員使用，再來是集中強制檢疫的對象，最後才是一般民眾，不太可能現在就拿出公有房舍供邊民眾使用，公家資源要做最有效的運用。

黃珊珊強調，每分錢都是台北市民的納稅錢，會小心連配使用，可以的話，還是希望用「家人互換」的方式，解決家中居家檢疫無法落實的情況，畢竟也會擔心如果居家檢疫，家人也可能會互相感染的情況。