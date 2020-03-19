北市高級救護員訓練開訓 26新血可望投入

新冠肺炎疫情延燒，台北市消防局今天表示，第10期高級救護員訓練如期開訓，但為確保訓練過程安全，除基本健康監測及防疫措施，也加大距離，26名新血可望年底加入行列。

北市消今天發布新聞稿表示，第10期高級救護技術員訓練開訓典禮上午在台北市公務人員訓練處舉行，並由局長吳俊鴻主持。

吳俊鴻表示，北市消自民國91年起開辦全國第1期高級救護技術員訓練，第1期高級救護技術員於92年結訓，並同時成立北市消第1個高級救護分隊「忠孝分隊」，當年面臨到SARS（嚴重急性呼吸道症候群）病人送醫勤務的重大挑戰。

他說，SARS疫情結束後的第17年，北市第10期高級救護員訓練開訓又適逢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情襲捲全球，為確保訓練過程安全，除基本的健康監測及防疫措施外，為加大距離，公訓處特別支援大型訓練教室及充足的駐班空間，合力協助北市消在長達10個月訓練過程中，照顧這批高級救護員新血的健康安全。

訓練承辦單位台大醫院急診部主任黃建華表示，長期推動教育訓練，現已訓練全國各縣市合計700多位高級救護技術員，這次訓練同時面臨到防疫挑戰，已研擬相關配套措施，有信心如期完成訓練，為北市緊急救護服務助力。

北市消表示，高級救護員在承平時期提供高級救護服務，提升社區心跳停止病人存活率；疫情期間則要擔任防疫的第一道防線，載送疑似染疫病人就醫或轉院；這次通過甄選參訓的26名消防人員在通過10個月嚴密訓練後，可望在年底投入高級救護行列。