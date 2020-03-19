雙北不同調／新北關閉封閉型場館 黃珊珊：重點是防疫

新冠疫情持續延燒，新北市長侯友宜今上午宣布，明天起，新北市公有封閉型場館，暫停對外開放兩個禮拜，其中包括運動中心、藝文場館等。對此，北市府副市長黃珊珊直言，重點不是關閉，這只是讓人民聚集在門外，政府要做的事情，應該是要想怎麼樣可以讓人民更安全、更安心。

黃珊珊表示，目前每天疫情都在加劇，今天也不曉得會有幾位確診，目前北市室內場館有做體溫篩檢，也有相關防疫措施。

黃珊珊說，關閉當然是個選擇，但關閉還是要做些配套，因為很簡單，政府關了，人民要去哪裡，如果說運動中心關閉，那人民跑去外面的健身房是不是也是一樣，所以健身房是不是也要關。

黃珊珊強調，不是把東西關了就算了，還是要做好防疫，就像是學校停課，如果外面的補習班不停課，那有什麼意義呢。

黃珊珊表示，重點不是關閉，而是配套措施，因為人還在。最好的方法是不要動，每天都在家，但正常社會是無法做到這樣子，所以政府要做的事情，是怎麼樣讓人民安全又安心。