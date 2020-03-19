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毛小孩課程講座免費報名 人氣網紅現身分享

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市動保處為推廣動物保護觀念，自4月起至11月規劃「浪愛有家關懷動物講座」。圖／台中市動保處提供
台中市動保處為推廣動物保護觀念，自4月起至11月規劃「浪愛有家關懷動物講座」。圖／台中市動保處提供

台中市動保處為推廣動物保護觀念，自4月起至11月陸續規劃「幸福毛孩生活課程」及「浪愛有家關懷動物講座」，共5堂講座、11堂課程，每場皆是以友善動物為主軸設計，還邀請到「黃阿瑪的後宮生活」、「好味小姐」等網紅分享被「喵星人」圍繞的生活點滴，即日起免費報名。

動保處表示，「幸福毛孩生活課程」以年齡分層為設計，讓大人小孩都能找到符合自己年齡的課程，適合幼兒以上課程有「鼠來寶─兒童戲劇與勞作」、「我的第一隻狗─繪本導讀與桌遊」等；適合7歲幼童以上課程，包括「藍晒中的都市生態觀察」、「從動物的視角看世界」等；適合15歲青少年以上課程，則有「寵物洗香香」、「人狗情未了」、「吃飯狗比皇帝大」、「給新手兔爸媽的第一堂課」等。

「浪愛有家關懷動物講座」今年邀請到專業又風趣的獸醫師林子軒及林瑋真，為民眾解碼「汪喵星人」的行為語言，讓飼主深入了解寵物的內心世界；更邀請到人氣滿滿的Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」及「好味小姐」，分享被「喵星人」圍繞的生活點滴及各種甜蜜的煩惱；此外，還有網紅「上田太太」與獸醫師謝馥憶對談，分享如何在育兒及寵物間獲得平衡。

動保處指出，今年課程及講座內容豐富多元，皆採網路報名，不接受現場報名，各項活動均有名額限制，並於活動前2個月開放報名。其中「浪愛有家關懷動物講座」將依時數發放特定寵物業專業訓練時數，有需要者請確實填寫相關資料，並於活動當日準時簽到退。

獸醫師 寵物 喵星人

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