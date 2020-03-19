中央宣布封鎖入境防疫 新北民眾瘋搶生活物資

政府宣布禁止外籍遊客入境，也傳出可能禁止國人出國。消息傳出後各大賣場物資被民眾瘋搶，泡麵、罐頭首當其衝，衛生紙又碰上一波搶購潮，餅乾也開始有人搶購。

新北市板橋一處賣場昨晚開始就出現搶購人潮，今天一開店馬上再湧入一波，加上的的泡麵、罐頭和衛生紙幾乎全被清空，餅乾也空了一大區，連漂白水都已經被買完。

賣場員工表示，先前數日已經出現局部搶購潮，有人買了大批的泡麵，員工一天要重新上架好幾回，昨晚起情況更嚴重，今天開店不到一小時，已經到了來不及進貨、補貨的程度。

「太誇張了，怎麼會這樣。」一對情侶進入賣場當場傻眼。他們表示，只是想買一些零嘴回家，「但是看來可能要在家裡囤一些才可以了」。部分人搶購也造成聯動心理，覺得「現在不買以後可能就買不到了」。

一名消費者說，他已經連續5天買不到科學麵，本來昨天在購物網站還能下訂，今天一早已經買不到，「大家實在太瘋狂了，我只是想吃一下而已。」