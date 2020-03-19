北市首間公開防疫旅館 馬維欣驕傲：同仁害怕但又勇敢

新冠肺炎疫情持續延燒，北市上月率先成立防疫旅館，解決居家檢疫旅客無處可住的問題，今則是和白石集團瀚寓酒店合作，推出台北市第三家防疫旅館，防疫旅館房間數也從原本的78間，躍升為178間，這也是北市首間對外公布的防疫旅館。

至於房型與價格？業者表示，房間為9坪起跳，每晚依照房型，分為7500元、8500元等兩種，14天住下來，最低起碼要花費10萬5千元，另外還再加收15.5％稅金。

白石集團董長馬維欣表示，昨天兒子問她，聽說要去做防疫旅館，為什麼要做這件事情，自己則是說，人生有很多難做的選擇，這可能是生命中一個非常困難的選擇，但有時候不是你想不想要做、願不願意做，而是該不該做。

馬維欣說，很多旅館都希望讓旅客有回家的感覺，這也是自己籌備的初衷，當初把客層鎖定在商務旅客、海外旅客，想說洽公的時候也要有好的餐點，為了讓旅客有家的感覺，所以空間都變大，房間也有廚房系統，且油煙都要外排，為了避免影響其他旅客，各房間的空調系統也是完全隔離，房間和走道的空調各自獨立。

馬維欣說，當初無心插柳的點滴，沒想到成為防疫措施的規範，尤其現在周遭的親朋好友都面臨同樣的問題，就是在海外的孩子們怎麼辦，回國後有沒有地方住，會不會一個人回家全家都要被隔離，基於「老吾老以及人之老，幼吾有以及人之幼」的心情，希望為台北市，為台灣盡點心力。

馬維欣說，我們的同仁大約有50幾位，雖然大家非常害怕，但也非常勇敢，希望可以幫助國人、旅客，給他們一個溫暖的家，讓酒店成為旅客們的避難所，一個暫時性的避難所。