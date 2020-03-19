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台北掃墓公車21日起發車 民眾未戴口罩可拒載
清明連假即將登場，台北市政府宣布，3月21、22、28、29日及4月2、3、4、5日，共計8天，將闢駛5條免費掃墓公車；另外，隨著新冠肺炎延燒，業者預估，今年搭乘掃墓公車的人潮，將比往年少1至2成，且因應防疫，除了避免車內滿載情況，乘車的民眾應配戴口罩，否則司機可拒絕接送。
配合清明掃墓，台北市今年規劃5條免費掃墓公車，時段為3月21、22、28、29日及4月2、3、4、5日的上午5點30分至下午5點，路線分別為木柵線、南港線、軍人公墓線、崇德線及陽明山線，且墓區周邊道路及主要入口實施交通管制。
因應防疫措施，台北市交通局提醒，民眾搭乘掃墓公車，必須配戴口罩，否則司機可拒絕接送，且掃墓公車每完成一趟出車，針對民眾頻繁接觸的部分，例如座椅、扶手、扶竿、拉環、下車鈴等，將進行消毒，且候車點也會每4小時消毒一次。
首都客運總經理李建文表示，通常一輛掃墓公車的尖峰時刻，最多可以載到60人，但避免車內壅擠、傳染風險，今年每輛掃墓公車盡量不載太多人，大約40餘人為上限，並視現場狀況調度班次。
李建文也說，去年清明連假期間，掃墓公車運量達100萬人次，經跟北市府討論，掃墓公車特性是全家出動，受疫情影響，今年長輩可能不會上山掃墓，所以初估今年搭乘掃墓公車的人潮，會比往年少1至2成。
李建文呼籲，為避免每班次的掃墓公車壅擠，民眾可以提早上山掃墓，盡量避開4月3、4、5日的掃墓高峰期，且希望民眾配戴口罩。
台北市交通局指出，關於掃墓期間的交通管制及輸運資訊，民眾可至台北市交通局網站（http://www.dot.gov.taipei/） 及台北市公運處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢。
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