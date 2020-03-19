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台中傳有局長自我健康管理 今開議會升高防疫戒備

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中傳有局長自我健康管理，今議會升高防疫戒備，市長和官員、議長與議員等都戴口罩防護。記者張明慧／攝影
台中傳有局長自我健康管理，今議會升高防疫戒備，市長和官員、議長與議員等都戴口罩防護。記者張明慧／攝影

疫情緊繃之際，台中市議會今天起召開臨時會，除了台中市府官員列席，50、60名議員、與助理、媒體記者都齊聚議事堂，防疫更受考驗，尤其在都發局長黃文彬因疫情自主健康管理後，大家更人心惶惶，口罩不離身。

台中市議會原本打算不召開臨時會，以免增加群聚感染危險，但在民進黨團要求下，認為不能以防疫歸避監督，且各行各業大受影響，市府必須說明紓困與解助方案，因此從今天起召開臨時會，明天並將針對振興與提昇觀光旅遊政策、辦燈會情形、生煤管制自治條例制訂始末、州廳利用等進行專案報告，開會直到25日。

因臨時會讓台中市議會湧進大批人員，增加防疫困難，議會在各出入口派員量體溫、酒精洗手；雖有規定戴口罩才能進入，但仍有許多人未遵守，也有議員反映戴口罩無法發言。

都發局長黃文彬的兒子從美國返台，出現身體不適症狀，雖尚未確診，但他仍請假自我健康管理，避免傳染之虞，今天上午由副局長替代備詢。

台中傳有局長自我健康管理，今議會升高防疫戒備，市長盧秀燕（左一）和官員等都戴口罩防護。記者張明慧／攝影
台中傳有局長自我健康管理，今議會升高防疫戒備，市長盧秀燕（左一）和官員等都戴口罩防護。記者張明慧／攝影
台中傳有局長自我健康管理，今議會升高防疫戒備，市長和官員、議長與議員等都戴口罩防護。記者張明慧／攝影
台中傳有局長自我健康管理，今議會升高防疫戒備，市長和官員、議長與議員等都戴口罩防護。記者張明慧／攝影

台中市 口罩 疫情

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