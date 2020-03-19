北市第三間防疫旅館曝光 一晚要價7500元

新冠肺炎疫情持續延燒，北市上月率先成立防疫旅館，解決居家檢疫旅客無處可住的問題，今則是和白石集團瀚寓酒店合作，推出台北市第三家防疫旅館，防疫旅館房間數也從原本的78間，躍升為178間，這也是北市首間對外公布的防疫旅館。

位在信義計畫區內的瀚寓酒店，去年底才剛開幕，為元大集團二代、現為華新集團媳婦的和鑫光電董事長馬維欣負責經營，其飯店主題為「四代紅樓夢，百年民國史」，設計風格走新中式風，飯店總計七個房型，實際坪數為9坪到28坪不等，根據官網資料，每間房價定價為1萬6至6萬元不等，走高端路線。

不過如今作為防疫旅館，觀傳局表示，經過和業者商量，已定出入住統一價格，也就是每晚7500元至8500元不等，14天住下來，最低起碼要花費10萬5千元，另外還有再加收15.5％稅金。

業者表示，這次提供的主要都是9坪起跳的大坪數房間，房間內提供流理台、微波爐與高效能wifi等設備，以長駐客需求作為設計紀念的硬體規劃，除了符合商務客需求外，也讓住客有在家的舒適感。

儘管入住要價不菲，不過據了解，目前入住率已超過六成，尤其瀚酒店客層本來就鎖定頂尖商務客層，因此吸引不少歐美商務客看準飯店的服務品質，寧願花錢，也希望可以住得舒服一點。

觀傳局表示，雖然該大樓樓上是商辦，不過旅客出入口和上班族分開，彼此不會接觸，且各樓層為多聯變頻空調系統，飯店還找來退休醫護人員進駐，並定時消毒等，以做好防疫工作。

觀傳局表示，飯店備有中西餐主廚精心烹調美味佳餚、高速上網支援視訊開會；更有市府相關局處也會支援，透過高規格軟硬體，建構堅強防疫堡壘。

至於為什麼僅有這家防疫旅館對外公布？北市府副市長黃珊珊表示，因為對方希望公布，當然給予支持。

馬維欣表示，全館100間檢疫客房都沒有設置地毯，而是木地板搭配石材磁磚地板，符合防疫旅館規範，由於硬體都符合防疫旅館標準，再加上旅館以實踐企業社會責任為導向，將全力協助政府、照顧國人，因此響應號召，宣布加入防疫旅館行列。

不過黃珊珊說，每家旅館的收費標準不同，可能不是每個人都負擔得起，還在做其他的方案，現在希望推動另外一種方式，有些家庭不方便讓孩子在家裡住，因為浴室可能只有一個，所以就讓居家檢疫的人，回國後住在家裡，原來的家人希望出去住正常的旅館，因為防疫旅館數量有限。