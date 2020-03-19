農委會：工輔法公告後徹底執行可減緩違章工廠增生

經濟部明天公告新版工輔法，雖然2016年5月20日以後新增的農地違章工廠必須即報即拆以，但原本就有的農地上違章工廠也在這次修法後解套，讓既有工廠就地合法，寬限20年，是環團最沒辦法接受的條文。農委會表示，工輔法新修訂的條文中，可以讓工廠斷水斷電，若地方能徹底執行，農地工廠興建速度應該會減緩。

工輔法28條之一、之二都有提到如何讓工廠納管，但必須要工輔法「施行」後才能納管，但之前經濟部遲遲不願意公告法案，讓修法窒礙難行。工輔法在97年修法時，從99年6月2日開始，有10年落日大限，這大限在今年6月2日到期，但因應明天新公告的新版工輔法，保守估計13萬家既有工廠也就有機會就地合法，非法轉合法的過程，可以寬限20年。

地球公民基金會山林國土組研究專員蔡佳昇表示，現階段有7000多家農地違章工廠有臨時工廠登記證，工廠從臨登要轉為特登。此外，根據農委會的農地資料盤點保守估計有13多萬家違章工廠，但經濟部說只有4.6萬家。這些工廠三年內要申請納管，並要提交工廠改善計畫才能申請特登，之後才能變更地目，換句話說，就地合法期限延成為20年。

農委會企劃處處長蔡昇甫表示，在多次跨部會協商時，工輔法新版條文中，很多規範的「得」都要改為「應」。其中就有很多規範在於，當地方政府不作為時，工廠的主管機關經濟部應該要做些甚麼，這些條文中都有明訂。

公告以後就是看後續的執行，如果大家都能依法執行，未來農地違章工廠增生的速度，應該不會太快太多。如果台水台電都能夠完全徹底執行斷水電的話，一個工廠沒有水電，就很難運作了，這就是未來有沒有辦法落實執行的問題。