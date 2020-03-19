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再請全面檢疫入境者 侯友宜：新北公有密閉場館關2周

聯合報 / 記者魏翊庭/新北即時報導
新北市長侯友宜今早原本視察位在中港大排願景館的新北第三個運動聚點，卻突然改成在門口宣布「明天起，新北市暫時關閉2周公有密閉場館」。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早原本視察位在中港大排願景館的新北第三個運動聚點，卻突然改成在門口宣布「明天起，新北市暫時關閉2周公有密閉場館」。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早原本視察位在中港大排願景館的新北第三個運動聚點，卻突然改成在門口宣布「明天起，新北市暫時關閉2周公有密閉場館」。他表示這2周是台灣防疫關鍵，繼昨天後今再請中央仔細考慮，全面禁止國人非必要不要去第三級警告國，且回國者全面採檢。

侯友宜透露，因為最近疫調中，發現有人曾到封閉場館使用。他說，很抱歉今天原本要來開幕，但隨疫情往上竄升，這2周是高峰期，明天起新北市公有封閉性場館暫停對外開放2周，之後再視疫情發展調整。包括文化場館、運動中心通通暫停，今天主管單位文化局和體育處將找業者討論、共度難關。

此外，侯友宜昨天建議中央禁止外國人再入境，也請國人不要出國，並對回國者全面採檢、居家檢疫。侯友宜說，昨天三項建議強調一句話，就是決戰點在於「阻絕於境外」。

侯友宜說，昨天謝謝中央宣布外國人禁止入境，但「還有一半還沒做」。他再請中央仔細考慮，國人全面不准出國要嚴管，此外，歐洲最近進來台灣1.6萬人，目前是回溯亡羊補牢，最近確診個案「只有（在機場）攔到一半而已」，他表示應對入境者全面篩檢、居家檢疫。

侯友宜表示，這2周是關鍵時刻，由於修法恐不及疫情變化速度，若傳染病防治法不能周全，建請總統必要時站出來發布緊急命令，希望30天內把這個做到位。

侯友宜表示，他是做市長該做的角色，完全掌握地方狀況，但地方做不到的就給中央做建議，中央採不採納他都尊做，他就是把自己角色做好。

面對有人批評不能任意動用緊急命令，他認為，守住國人健康，才是守住一切，不少民主國家採取封鎖邊境。

另有網友反應從歐洲回國，但問防疫旅館雙北已經客滿，侯友宜表示，他跟台北市長柯文哲溝通毫無問題，雙北會共同攜手，聯繫管道暢通，防疫旅館如何調配、隨時都會調整，就算旅館不夠也會有其他措施，請大家安心。

新北市長侯友宜今早原本視察位在中港大排願景館的新北第三個運動聚點，卻突然改成在門口宣布「明天起，新北市暫時關閉2周公有密閉場館」，改簡單參觀。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早原本視察位在中港大排願景館的新北第三個運動聚點，卻突然改成在門口宣布「明天起，新北市暫時關閉2周公有密閉場館」，改簡單參觀。記者魏翊庭／攝影

侯友宜 疫情

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