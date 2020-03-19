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繼酷課雲網路學校 北市再推線上家教服務

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市教育局除提供酷客雲網路學校，另也獨家與Snapask 時課問合作，提供線上家教服務。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局除提供酷客雲網路學校，另也獨家與Snapask 時課問合作，提供線上家教服務。記者趙宥寧／攝影

為因應新冠肺炎恐致學校陸續停班課，台北市教育局除提供酷課雲網路學校，另也獨家與Snapask 時課問合作，提供線上家教服務，讓北市超過3000名中學生，未來在停課期間能夠透過載具，即時獲得一對一的課業解答。

中央疫情流行指揮中心規定，一旦學校發生1例確診該班全班停課、2例確診全校停課。台灣已宣布3月19日起外國人限制入境，不管本國人或非本國人入境一律要居家檢疫14天。

台北市副市長黃珊珊表示，未來北市可能將面臨大量居家檢疫個案，可能會造成許多學生中斷學校課程，所幸北市有酷課雲可以線上直播授課，如今再增加線上家教，完善居家學習的服務。

中崙高中校長孫明峯表示，台北市學校可藉由酷課雲在雲端進行教學，其中又以「同步」遠距直播教學為主，「非同步」學生自主學習為輔。此外，該軟體可以線上點名、分組討論、發問，滿足基本課堂需求，台北市已施行三年線上受課系統，如今面臨嚴峻疫情，邀請更多學校一同加入。

孫明峯也建議，學校按原課表照表操課，部分採同步，部分採不同步，為學生做好完整課程規劃。目前北市教育局也要求所有學校於一周內完成補課模擬計畫報局備查，並於3月底前完成全校模擬演練。

Snapask 時課問在疫情期間，將釋出至多9萬題免費線上提問與家教解題服務，過去為收費系統，一題將近50元，總體市值約500萬元。針對服務對象，北市教育局表示，將提供停課班級及學生優先使用，每人可分配30題，可以造福約3000位學生，屆時學生可透過學校以email方式申請，並由各大專院校在學生提供課業解答。

Snapask 時課問台灣總經理王崢說明，希望讓學生在疫情期間能作複習的延伸，30秒鐘就能媒合成功。王崢也提到，這些家教團都是頂尖大學生，也有經過嚴格篩檢，並有兩周試教期，系統也內建老師評分機制，同時為學生打造學習歷程儀表板，即時解讀個人學習狀況。

台北市副市長黃珊珊表示，未來北市可能將面臨大量居家檢疫個案，可能會造成學生因疫情中斷學校課程。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長黃珊珊表示，未來北市可能將面臨大量居家檢疫個案，可能會造成學生因疫情中斷學校課程。記者趙宥寧／攝影

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