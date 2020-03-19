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新冠肺炎疫情升溫 北市民眾搶購衛生紙泡麵
台灣新冠肺炎（COVID-19）確診個案昨累計達100例，疑因擔心疫情升溫，昨晚起不少超市、賣場出現民生物品搶購潮，今天上午持續發生，台北市的超市賣場的衛生紙、食物和泡麵貨架上，商品被搶購一空。一位民眾說，今天主要是來買衛生紙，因為用量大，昨晚聽見有人搶購，怕買不到今天趕緊來買。
北市一家超市店員說，很多家庭主婦是例行性採買，但會順手買衛生紙，所以貨架上較熟悉的品牌衛生紙，很快就沒了，泡麵也是，促銷品很快被掃光，還有冷凍食品，銷量都大增，一早店員就開始補貨。
有民眾直言 ，這幾天新冠肺炎確診個案增加太多，擔心可能會更惡化，且未來外出採買的時間會減少，決定提早準備。也有人說，不會過度擔心，只是出門時間會減少，一次多買一點，不是刻意囤貨。
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