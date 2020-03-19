降低疫情衝擊 台南31處委外古蹟場館減收5成權利金

受新冠肺炎疫情衝擊，民眾出遊意願降低，台南市各委外古蹟及文化場館景點的廠商營收也連帶受影響，市府今宣布3月到5月，將減收31處委外古蹟場館每月50％權利金收入總金額近168萬元，盼降低業者負擔，共同度過嚴峻疫情。

台南市長黃偉哲日前要求市府啟動產業快速支援機制，並核定文化局減收委外古蹟館場權利金，文化局表示，春節期間武漢傳出封城消息，當時就已對全台旅遊觀光業造成一定程度心理壓力，但由於各古蹟景點因早就規畫「新春大道藝」，共200場次的街頭藝人大會串等年節活動，並提早加強各項防疫作為，仍吸引許多遊客放心出遊，繳出亮眼成績單，今年年假期間與去年同期相比，參觀人次及總營收仍較去年同期各成長4%和5%，業績尚微幅上揚。

不過，隨著疫情持續升溫，文化局指出，各委外古蹟及文化場館景點的廠商營收也連帶受影響，包括林百貨、德陽艦、奇美博物館等31處委外營運廠商將從3月到5月，每月減收5成權利金，另外有3處文化經營點承租對象為國有財產署及台糖公司，若主管機關或企業同意減租，則有34處經營點減租總額將達264萬元，市府會持續協助廠商爭取優惠減免或紓困措施，努力將疫情衝擊減到最低。