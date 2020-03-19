歐美現逃難返台潮 北市防疫旅館快爆滿

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，中央疫情指揮中心昨宣布外籍旅客自從今天凌晨起全面限制入境，且不分本國人獲釋外國人，入境後一律得要居家檢疫14天，再加上歐洲不少國家已採取鎖國政策，為避免「回不來」，不少旅外國人近日來急著搶機票，希望可以盡快回台，此舉也讓台灣防疫負荷量大增。

據了解，北市府目前總計兩家防疫旅館，房間數為78間，目前已全數爆滿，儘管今天又有一家旅館加入防疫行列，但才剛一上線，100間的房間數，訂房量已超過6成。

北市府1999話務中心近來光是和防疫旅館相關的詢問電話就有數百通。北市府觀傳局長劉奕霆透露，大概從上周末開始，防疫旅館相關詢問電話就接到手軟，每天近百通都有，大前天開始爆增，話務中心約接了200通電話，昨天更呈倍數暴增，話務量高達400通左右，這些都還不含其它管道的詢問電話。

劉奕霆表示，很多民眾都是打電話來詢問防疫旅館的入住相關細節，包括像是房價、怎麼訂、入住條件等，隨著歐美返國的人士越來越多，防疫旅館的需求量會越來越大，目前北市防疫旅館總計3間、178間房，將持續媒合中。

實際上，很多旅外民眾返台，有14天居家檢疫的需求，儘管是「住家裡」，但擔憂會影響家人健康，索性花錢住防疫旅館；不過也有旅外人士直言，現在防疫旅館房間數有限，很擔心如果回台又住不到防疫旅館，到底該怎麼辦？

對此，劉奕霆表示，防疫旅館的入住量確實有限，有些個案目前則是鼓勵「反過來」做，也就是居家檢疫對象留在家裡，至於家人則可選擇入住一般旅館，目前也有部分民眾選擇這樣子的方案。

不過由於入住一般旅館可能會產生額外花費，市府是否會協調優惠價格？劉奕霆表示，市府還在研議中，也會持續媒合防疫旅館，盡量擴充市府的防疫能量。