防疫停課演練 北市提供線上家教課程

新冠肺炎疫情嚴峻，因應各校可能停課情況，台北市教育局推動酷課雲線上教學，同時與知之公司合作，提供線上家教服務課程，讓學生透過載具，就可進行一對一即時課業問答。

台北市原本就設置酷課雲線上教學系統，甚至與基隆市、新竹市、嘉義市、屏東縣及花蓮縣等多縣市合作，共同推廣台北酷課雲，合作縣市學校學生可享有多元師資及線上選修課程。

由於新冠肺炎疫情未見趨緩，一旦停課，台北市將立即啟動酷課雲線上教學課程，此外也與Snapask時課問（知之有限公司）合作，提供線上家教服務課程，學生可透過載具，就可進行一對一即時課業問答。

中崙高中校長孫明峯表示，線上家教服務課程提供北市超過3000名中學生免費提問與答題服務，包含國文、英文、數學、理化及社會各學科。

Snapask時課問在疫情期間，釋出9萬題免費線上提問與家教解題服務，一旦有學校班級停課，可優先使用，每人分配30題，學生可透過學校以email方式申請，由各大專院校的學生提供課業解答。

台北市副市長黃珊珊表示，酷課雲內有大量教學影片，疫情期間若停課，線上家教課程可提供孩子及時協助，特別是準備大考的孩子。