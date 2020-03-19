台中里長妻赴土耳其旅遊挨轟 里長：當時零確診

新冠肺炎疫情嚴峻，繼新北市中和區瓦磘里里長林綺芳帶里民前往西葡旅遊，台中市梧棲區頂寮里長鐘金水的妻子，上月底跟親友跟團到土耳其旅行，本月7號返國，在地方引發爭議。鐘金水表示，出發前有致電詢問疾管局，當時土耳其尚未有疫情，航班也直飛伊斯坦堡，因此妻子與親友按照原定計畫出國，返台後皆有自主居家檢疫，並未趴趴走。

鐘金水表示，妻子與親友是去年就規劃到土耳其旅遊，出發前有致電詢問疾管局，當時土耳其「零確診」，也沒有轉機，直飛伊斯坦堡，因此一行人最後才決定出發。而他因需要協助處理里民事務，當時並未跟著出遊。

鐘金水說，妻子本月7日已經返台，並沒有相關單位要求他們居家檢疫，但他有要妻子待在家中自主居家檢疫。一起出國的親友都沒有出現病徵，再過幾天就期滿14天。

台中市民政局長吳世瑋表示，疫情指揮中心今天宣布，3月5日至14日間從歐洲27國、埃及、土耳其、杜拜返國者全面居家檢疫，會通知里長夫人跟一起出國的親友要居家檢疫，里長也不能跟他同桌吃飯，盡量不要接觸，並且勤洗手、戴口罩。因里長夫人與親友是本月7日返國，依規定須居家檢疫14天，到本月21日期滿。