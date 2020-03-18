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影／召集百名校長跳舞挨批 盧秀燕未答新聞局長神救援
台中市長盧秀燕16日召百名校長拍攝兒童節祝福影片，後被台中市議員江肇國批評為「太狀況外！防疫如兒戲！」盧秀燕今天到西屯區訪視社區關懷據點後，被媒體問及此事，她笑著點頭聆聽媒體提問，身旁新聞局長黃國瑋說「我來回應好了」，盧秀燕頻點頭、稱好就離去，改由黃國瑋神救援接手回應。
黃國瑋說明，找校長戶外做操拍影片是因為4月兒童節相關活動都取消，有學校建議市長與校長拍恭賀模範學生並融合防疫宣導，拍攝影片活動前也逐一請每個師生都洗手、量體溫、在戶外空曠空間拍攝，有注意議員、外界提醒，也謝謝大家關心，拍攝的師生都是健康狀態，也請外界無需擔心。市府在校園防疫都超前部署，量體溫、發愛心口罩、午餐防疫宣導及禁止師生出國。
市議員江肇國說，疫情已延燒進校園，每一個學校校長等於各校開著防疫船的總舵手，這個時候竟要各校校長群聚拍影片，萬一活動有閃失導致校長染病，恐將牽一髮動全身。
民進黨中市議員邱素貞表示，新冠肺炎疫情嚴峻，如今連校園都傳出學生確診案例，市長盧秀燕竟然找百名校長到市府前廣場拍攝兒童節影片，簡直把防疫工作當兒戲，拿學童健康安全開玩笑，不可取。
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