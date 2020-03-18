汐止禮門里助弱勢 要發500元防疫抵用券

已經做了將近十年的汐止禮門里黃金資收站，針對這次疫情，也拿出資收站的回饋金，要發放防疫抵用券，因為，疫情影響許多店家生意差很多，這次要發給里內的老人家及中低收入戶，每人五百元的抵用券幫助弱勢，預計3/27日開始發放。

禮門里長李朝發指出，這次的武漢肺炎一些做生意的，生意都很不好，有些隔離的也沒法賺錢，響應政府政策，我們照顧里內的商家還有弱勢有需要的人，那這次使用的是市府環保局給我們資源回收的錢，和資收的志工們開會討論後達成共識，決定拿出來在里內使用，發防疫抵用券，針對里內65歲以上、還有中低收入戶，都發給500元的抵用券，而抵用券得完全在本里個生活用品商家及常駐攤商消費。

志工說，覺得很好啊，因為現在疫情這麼多，商家最近都非常困難，利用這機會發抵用券給大家，希望讓他們生意好一點，也能幫助需要幫助的人，所以，能夠幫到里內的人，覺得很高興，能發揮愛心。

李朝發表示，針對這次疫情，經協商討論後達成共識，禮門資源回收站將提撥多年回收結餘回饋金發放設藉本里65歲以上長者及中低收入戶（防疫抵用券）每人500元，唯得完全在本里各生活用品商家及常駐攤商消費。

今天開始發各商家參加意願調查表，而後會將各同意參加商家地圖附於消費券中當購物資詢。那針對里內各商家都已經有發參加意願調查表，已經有三十多家願意參加，店家種類包括蔬菜類、水果類、生雞肉、豬肉、魚蝦及早餐或是便當店等等，也有洗頭或是修皮鞋的店家也加入。