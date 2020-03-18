汐止竹林地遇大雨成蓄水池 地方盼做擋土牆

只要豪大雨，汐止區汐萬路與康寧街口的一處大竹園，因為，水量大太，再加上有時被雜物堵住，嚴重積水，就像蓄水池一樣引起民怨，今(18)日市議員周雅玲服務處就邀請了相關單位現場會勘，要求施作擋土牆。

江北里長謝祚敏指出，汐萬路要彎進康寧街的斜坡道底下，有一大片的竹林菜園，雖然緊鄰民宅邊，已經施作了排水箱涵，不過，每次豪大雨，還是積水像個蓄洪池，主要是因為源頭有高速公路及山區及路邊三方的水都匯流進來，再加上經常有大型雜物堵住，整個水滿上來，連社區地下室都滲水，讓民眾好擔心。

民眾說，只要下大雨水就滿上來真的很擔心，尤其當基隆河水門關了之後，整個水積的更嚴重，在汐萬路256巷這裡，甚至水積的比半個人高，根本無法通行，希望能夠做擋土牆改善。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，這幾年會勘了好幾次，但是都沒有下文，只要下大雨，土石、木頭流入排水溝，整個水滿上來，甚至在汐萬路一段256巷這裡積水造成難以通行，難怪引起民眾不滿，所以，希望相關單位趕快把擋土牆做起來，而在會勘結論，要求高公局、市府農業局協調，將這一段的擋土牆做起來，以免再有大雨，水漫過堤防，積水成災。