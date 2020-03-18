雙溪山藥種植體驗 培養學生耕種興趣

雙溪區的產業以農業為重，但近年來人口老化嚴重，在地年輕人大多至外地發展，很少留下來協助家鄉農產，為此雙溪區公所今(18)日舉辦山藥種植體驗，邀請雙溪國小及雙溪高中學生，在種植流程教學下，親自體會種山藥的成就感。

趁著今天不冷不熱的好天氣，雙溪公所舉辦種植山藥體驗，從幼兒園到高中生都來到現場學習，從埋管到推土，孩子們拿起山藥種苗找芽點，搭配著老師講解，將山藥種在距導管口五公分的位置，未來期待山藥能努力吸收營養，長到跟管子一樣長。

雙溪公所農經課長史哲鳴表示，學生們不僅在拿鏟子、使用推土機中找到樂趣，也藉由體驗達到職涯探索的目的，這次擴大耕種的山藥示範田，是由雙溪國小捐出的土地空間，不僅靠近公所與學校，也希望孩子們能時不時前來關心山藥生長進度，並從小養成對耕種的興趣。

活動中也推廣男女都能為家鄉農業打拚，孩子們與區長、性平CEO吉祥物企鵝合照，也希望今年風調雨順，種出好品質的雙溪山藥。