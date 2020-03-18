快訊

觀光局發禁令 明起至4月底旅行社出入境團全暫停

台積電1員工確診新冠肺炎！將啟動分組辦公

雙溪山藥種植體驗 培養學生耕種興趣

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
雙溪區公所舉辦山藥種植體驗，邀請雙溪國小及雙溪高中學生，在種植流程教學下，親自體會種山藥的成就感。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區公所舉辦山藥種植體驗，邀請雙溪國小及雙溪高中學生，在種植流程教學下，親自體會種山藥的成就感。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區的產業以農業為重，但近年來人口老化嚴重，在地年輕人大多至外地發展，很少留下來協助家鄉農產，為此雙溪區公所今(18)日舉辦山藥種植體驗，邀請雙溪國小及雙溪高中學生，在種植流程教學下，親自體會種山藥的成就感。

趁著今天不冷不熱的好天氣，雙溪公所舉辦種植山藥體驗，從幼兒園到高中生都來到現場學習，從埋管到推土，孩子們拿起山藥種苗找芽點，搭配著老師講解，將山藥種在距導管口五公分的位置，未來期待山藥能努力吸收營養，長到跟管子一樣長。

雙溪公所農經課長史哲鳴表示，學生們不僅在拿鏟子、使用推土機中找到樂趣，也藉由體驗達到職涯探索的目的，這次擴大耕種的山藥示範田，是由雙溪國小捐出的土地空間，不僅靠近公所與學校，也希望孩子們能時不時前來關心山藥生長進度，並從小養成對耕種的興趣。

活動中也推廣男女都能為家鄉農業打拚，孩子們與區長、性平CEO吉祥物企鵝合照，也希望今年風調雨順，種出好品質的雙溪山藥。

雙溪區 幼兒園 職涯

延伸閱讀

雙溪媽祖遶境消災除疫 抬神轎要戴口罩

提升避難收容能力 雙溪志工培訓生動有趣

身體明顯變化的分水嶺 醫師提醒這年紀女性提前做準備

雙溪推口罩套教學 公所鼓勵男性學縫紉

相關新聞

老梅國小幼童體驗春耕 種稻子還拔蘿蔔

石門區老梅國小附幼為讓孩子們在防疫期間有更多元的學習，今(18)日帶著小朋友就近走訪社區裡的農場體驗插秧及拔蘿蔔，不用擔心搭遊覽車的群聚，又可以在大自然中釋放壓力，更利用家鄉的土地進行了一場另類的生態教育。

金山醫院血液透析室落成 床數增造福病友

臺大醫院金山分院血液透析室舉辦揭牌典禮，空間寬敞明亮、舒適，服務品質提升，擴增至28床，可以提供112位患者謝意透析服務，金山醫院也相當感謝各界的愛心善舉，為偏鄉北海岸地區挹注醫療資源。

雙溪山藥種植體驗 培養學生耕種興趣

雙溪區的產業以農業為重，但近年來人口老化嚴重，在地年輕人大多至外地發展，很少留下來協助家鄉農產，為此雙溪區公所今(18)日舉辦山藥種植體驗，邀請雙溪國小及雙溪高中學生，在種植流程教學下，親自體會種山藥的成就感。

汐止竹林地遇大雨成蓄水池 地方盼做擋土牆

只要豪大雨，汐止區汐萬路與康寧街口的一處大竹園，因為，水量大太，再加上有時被雜物堵住，嚴重積水，就像蓄水池一樣引起民怨，今(18)日市議員周雅玲服務處就邀請了相關單位現場會勘，要求施作擋土牆。

汐止禮門里助弱勢 要發500元防疫抵用券

已經做了將近十年的汐止禮門里黃金資收站，針對這次疫情，也拿出資收站的回饋金，要發放防疫抵用券，因為，疫情影響許多店家生意差很多，這次要發給里內的老人家及中低收入戶，每人五百元的抵用券幫助弱勢，預計3/27日開始發放。

影／召集百名校長跳舞挨批 盧秀燕未答新聞局長神救援

台中市長盧秀燕16日召百名校長拍攝兒童節祝福影片，後被台中市議員江肇國批評為「太狀況外！防疫如兒戲！」盧秀燕今天到西屯區...

板橋新海路住宅區傳經營殯葬業？現場勘查發現違建

新北市板橋區新海路431巷一處建築物，近日傳出該建物疑似將經營殯葬業，造成當地居民擔憂，經新北市工務局現地勘查後，除要求...

居家檢疫趴趴走盧禮勇 遭衛生局開罰50萬

新北市居家檢疫失聯者盧禮勇16日晚間尋獲，今被新北市衛生局裁罰50萬元。

新北議員：自主健康管理學生恐成疫情破洞

新北市議員葉元之認為自主健康管理學生可能成為新冠肺炎疫情破洞，第59例確診就是典型，中央到地方應對這些學生規畫一致的管理...

北捷北車站熱像儀入站者都會被量體溫 人員全防護駐守

新冠肺炎疫情延燒，台北捷運今天再導入3台紅外線熱顯像儀於台北車站板南線與淡水線閘門，如今共有4台熱像儀把關所有進站者體溫...

配合清明掃墓 北市福德坑滑草場暫停開放6天

清明節將至，最近已有民眾提早開始掃墓，北市環保局今天宣布，配合清明掃墓富德公墓道路交通管制，掃墓可能有不少人潮，福德坑環...

華泰銀行金援 新北危老重建案動工

華泰銀行總經理陳宏徵3月17日受邀參加「三重區福德南段」由新北市副市長陳純敬及盈寶建設總經理林進財一同見證盛河八方危老建案動工儀式，該案係華泰銀行支持政府危老重建的其中一個案例，該地區原本為加強磚造二樓房屋，屋齡已有63年之久，由於房屋太過老舊，對住戶居住安全而言，有迫切重建之需要。該案由盈寶建設投資興建，於108年7月17日經新北市政府核准，取得危老容積獎勵，並由華泰銀行提供融資及信託一站式的金融服務，樓層規劃為1棟地上14層建築，共有56戶住家、店面2戶，預計2022年7月完工。

熱門新聞

出現首例確診個案 苗栗研議提升疫情指揮中心層級

遊歐者全數居家檢疫 嘉義市12人主動通報

好消息！宜蘭鐵路高架化建設正式定案了

3生公車未戴口罩聊天 司機勸導被嗆記車號引論戰

更嚴格！出入境返台14天內謝絕入奇美醫院各大樓

斗六清泉灣股東糾紛 前、現任縣議員互控打人要提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。