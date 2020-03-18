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板橋新海路住宅區傳經營殯葬業？現場勘查發現違建

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
中央綠色鐵皮屋頂1、2樓都是違建，將依規定處理。圖／新北市工務局提供
中央綠色鐵皮屋頂1、2樓都是違建，將依規定處理。圖／新北市工務局提供

新北市板橋區新海路431巷一處建築物，近日傳出該建物疑似將經營殯葬業，造成當地居民擔憂，經新北市工務局現地勘查後，除要求反建築法部分限期改善，針對殯葬業部分，將配合相關局處及控管，讓建物作為住宅或店鋪使用。

位於都市計畫住宅區的建物，在1979年領得使用執照，核准該建物1至4樓作為「店舖、住宅」使用。

但居民卻聽聞該建物疑似將經營殯葬業，導致民眾擔憂並向市府陳情反對，經工務局及相關局處在3月5日現場勘查後，發現該處未經核准擅自變更外牆構造且有違建，已違反建築法。

因此，當場就依行政程序及建築法等相關規定，要求房屋所有權人在4月15日前恢復原狀或補辦手續，而房屋所有權人則表示，將於下周五恢復原狀。

針對民眾擔憂建物恐作為殯葬業使用，工務局表示，依土地使用分區規定，該處為住宅區，僅限於「店舖、住宅」使用，未來將配合殯葬處及經發局，嚴格管控，不容其違規。

圖中建物的女兒牆有一半被拆掉了，屬於違規使用。圖／新北市工務局提供
圖中建物的女兒牆有一半被拆掉了，屬於違規使用。圖／新北市工務局提供

建築 違建

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