板橋新海路住宅區傳經營殯葬業？現場勘查發現違建

新北市板橋區新海路431巷一處建築物，近日傳出該建物疑似將經營殯葬業，造成當地居民擔憂，經新北市工務局現地勘查後，除要求反建築法部分限期改善，針對殯葬業部分，將配合相關局處及控管，讓建物作為住宅或店鋪使用。

位於都市計畫住宅區的建物，在1979年領得使用執照，核准該建物1至4樓作為「店舖、住宅」使用。

但居民卻聽聞該建物疑似將經營殯葬業，導致民眾擔憂並向市府陳情反對，經工務局及相關局處在3月5日現場勘查後，發現該處未經核准擅自變更外牆構造且有違建，已違反建築法。

因此，當場就依行政程序及建築法等相關規定，要求房屋所有權人在4月15日前恢復原狀或補辦手續，而房屋所有權人則表示，將於下周五恢復原狀。