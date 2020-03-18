金山醫院血液透析室落成 床數增造福病友

臺大醫院金山分院血液透析室舉辦揭牌典禮，空間寬敞明亮、舒適，服務品質提升，擴增至28床，可以提供112位患者謝意透析服務，金山醫院也相當感謝各界的愛心善舉，為偏鄉北海岸地區挹注醫療資源。

臺大醫院金山分院院長張志豪表示，金山分院血液透析室原有 12 床，如今擴增至28床，可以提供112位患者謝意透析服務，整體擴建增添新設備所需工程費用超過新臺幣 2000 萬元，血液透析機、電動床、生理監視器、工作車電腦等相關醫療設備都比照總院台大醫院，民眾在偏鄉就可以瘦到跟醫學中心相同品質設備的照顧。

金山醫院醫務秘書周鈺翔說，原本的血液透析室原 12 床，可以提供 48 位病患血液透析服務，但仍然不夠，還有數十位病患需要待床候補，在病友待床期間只能遠赴基隆或是淡水地區洗腎，車程往返十分不便又費時，而新的血液透析室擴建床位至 28 床，讓更多的病友就近血液透析，藉此也省去舟車勞頓的麻煩，可以說是造福更多的在地病友。