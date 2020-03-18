老梅國小幼童體驗春耕 種稻子還拔蘿蔔

石門區老梅國小附幼為讓孩子們在防疫期間有更多元的學習，今(18)日帶著小朋友就近走訪社區裡的農場體驗插秧及拔蘿蔔，不用擔心搭遊覽車的群聚，又可以在大自然中釋放壓力，更利用家鄉的土地進行了一場另類的生態教育。

老梅國小校長黃家裕說，到了春耕時節，北海岸地區孩子們最大的幸福就是有大大的戶外生態教室，為了要讓小朋友們感受農夫耕種的辛勞，今天幼兒園的小朋友來到社區裡的出磺口農場進行春耕插秧的體驗，自己也換上短袖、短褲要下田跟孩子們一起種下秧苗、感受農夫的辛勞、田土的溫度，藉此也與家鄉有更緊密的連結。

老梅國小附幼規劃了一整天的行程，上午要跟著農夫們下田插秧，下午則是要去拔蘿蔔，體驗春天辛勤耕耘，也感受蘿蔔收成的喜悅，而小朋友克服了第一步踏入水田的恐懼後，也開始在一旁的水田中抓起蝌蚪與青蛙，在家鄉的土地進行了一場另類的生態教育。

出磺口農場陳國志表示，出磺口農場就連秧苗都是農場自行培育，友善、無毒從根本開始，如此讓小朋友體驗也才更安心，此外，在防疫期間學生們總是只能待在校園與教室裡學習，透過走訪社區農場的一日戶外課程，正好讓孩子們體會農人耕種的辛勞，也可以就近在大自然中放鬆身心靈、釋放課業壓力。