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新北議員：自主健康管理學生恐成疫情破洞

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導

新北市議員葉元之認為自主健康管理學生可能成為新冠肺炎疫情破洞，第59例確診就是典型，中央到地方應對這些學生規畫一致的管理方案。教育局長張明文今天則說，新北市師生出國將採更嚴格管控，只要出國，返台都要在家休防疫假，即日起全新北市校園也暫停開放。

葉元之接獲家長反應，指新北市一名國小學童從日本回國，需自主健康管理14天，期間依然到校上課，僅需全程戴著口罩。但學生午餐還是要拿下口罩，而且為了避免被特別對待，也未單獨用餐；上體育課也要拿下口罩。導致全班學生及家長恐慌不已。

他表示，新北市到全國都沒有一致作法，處理方式不一，教師也非防疫專家。隨疫情擴大，全國自主健康管理學生越來越多，第59例北部高中生確診案例恐引發校園防疫憂慮。

葉元之認為新北市府或全國疫情指揮中心，要為這些到校的自主健康管理學生，訂定一致性的管理辦法；否則在校園防疫優先前提下，乾脆讓這些學生們在家休息14天。

健康管理 疫情

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