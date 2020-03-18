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小六生疑遭教師呼巴掌流鼻血 北市：將調查

中央社 / 台北18日電

台北市一名小六男童日前在教室內與同學發生爭執，疑遭班導呼巴掌、留鼻血，家長質疑校方未依程序通報教育局。教育局今天說，將調查釐清始末；校方回應，班導是要防飛沫傳染。

中國國民黨台北市議員王欣儀與一名就讀公立國小六年級的男童及父親開記者會。王欣儀表示，單親的小六男童16日上午在教室內與同學起爭執，男童同學口出惡言怒罵，男童吐口水反擊。

她指出，男童的同學事後向女班導反映，班導詢問男童時，認為是男童引起紛爭，男童反問女班導為何不詢問口出惡言的同學，女班導聽聞後向男童呼巴掌，導致男童流鼻血，事後再請其他同學拿冰敷袋，卻未安排男童就醫。

男童父親說，小朋友曾因車禍導致易流鼻血，校方知道此狀況，小朋友當天遭老師呼巴掌後，老師有來電，卻未明確告知相關細節，直到下午放學，小朋友再度狂流鼻血，驗傷才發現鼻子瘀青、紅腫；小朋友剩3個月畢業，發生事情後不敢上學，希望教育局協助。

王欣儀表示，學生發生衝突，校方應依「校園安全及災害事件通報作業要點」通報教育局；有不當體罰，要依違法處罰學生事件流程通知教育局及家長，校方案發後未告知教育局，直到家長報案，校方隔天得知此狀況才通報，要求教育單位檢討。

出席記者會的教育局國教科長鍾德馨表示，第一時間校方不清楚此事，因老師未跟校方通報，會依據家長反映進行調查，並請校方輔導學生，此老師服務約5、6年，是正式教師。

校方教務主任接受媒體電訪時說，老師提及是因男童向其他同學吐口水，為指導防疫知識有詢問男童，男童講話聲音較大，老師擔心飛沫傳染，有出手阻擋，不慎輕觸到男童嘴角，老師事後發現男童流鼻血，立即協助止血、冰敷，後續將配合教育局調查。

教育局 王欣儀

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