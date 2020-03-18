北捷北車站熱像儀入站者都會被量體溫 人員全防護駐守

新冠肺炎疫情延燒，台北捷運今天再導入3台紅外線熱顯像儀於台北車站板南線與淡水線閘門，如今共有4台熱像儀把關所有進站者體溫，4處閘門也各派2人駐守，8名人員都「全副武裝」，不只戴口罩，這次還多了隔離衣、護目鏡，除讓民眾安心，也保護值班人員。

北捷今天下午也進行演練，模擬遭遇體溫異常者時如何處置；過程中，熱像儀發現旅客額頭溫度過高，由值班人員攔截說明後帶往體溫複測區，提供旅客手套後，由旅客自行用耳溫槍量體溫，發現達38度以上，再協助旅客填寫「發燒民眾風險評估表」，確認旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形（TOCC），得知旅客上周剛從日本回台，因此通知119以救護車載送送醫，不聽勸阻者將拒絕運送。

北捷公司副總經理黃清信表示，目前北捷台北車站已有4台熱像儀，配置在4處入站閘門，設置紅龍引導民眾入站，等於所有入站者都會測量到，盼藉此加強防疫，另還有13台熱像儀將陸續到貨，屆時運量大及觀光客進出較多的西門站、板橋站、市政府站、龍山寺站、忠孝復興站也將裝設。