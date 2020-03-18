新冠肺炎防疫 黃偉哲籲大學納入出國禁令
新冠肺炎防疫升級，高中以下禁止出國，台南市長黃偉哲今天呼籲中央將大學納入出國禁令，以免造成防疫缺口。
台南市一名國立大學生 3 月 8 日從德國返台後，確認感染新冠肺炎（2019 冠狀病毒疾病，COVID-19），引起熱議，黃偉哲認為，大學趴趴走的情形比中小學嚴重，高中以下都禁止出國，中央是否也應考慮將大學師生納入出國禁令。
黃偉哲表示，大學活動面和接觸面更大更多元，若是因升學及學術理由出國，是否會造成額外的防疫負擔，應進一步確認。
對於新北市林姓女里長率團遊歐成千夫所指，黃偉哲說，里長出國「有罪」，大學生出國沒事，可能會讓人覺得不太公平、標準不一，這些都要考慮，他還是希望國人不要出國。
目前，台南已有 2 所國立大學因新冠肺炎採取部份學生遠距教學及停課，也讓大學防疫更受關注。
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