新北推動都更達標 訂新目標4年550案
新北市都更推動辦公室成立滿周年，推動都更超過當初「危老重建核准100案」標準，城鄉局長黃一平宣示2022年多元都更目標為550案。市長侯友宜說，他希望為市民建構安全居住的好地方，新北市都更不僅改變新北市，也會帶動台灣全力起飛。
新北市有近60萬棟屋齡30年以上房屋，黃一平今天在市政會議發表「新北市都更好」周年專題報告，說明1年來推動都更成果，也請響應市府「都更三箭」政策的建築師到場，由侯友宜致贈感謝狀。目前永和大陳義胞等地持續推動都更中。
當初市府成立都更辦公室，訂下1年內危老都更100案目標，最後達到119案，且其中47案已開工。黃一平說，都更辦公室走入社區，主動提供住戶諮詢與協助，迄今在22行政區辦413場說明會，共1萬6625人次參與，會勘318案。其中危老都更率先突破百案，比過去成長約2倍。
黃一平簡報說，都更案中很多是海砂屋，都更刻不容緩，市府大幅減少行政作業時間近半年，並降低住戶同意門檻從 80%到50%，透過設立前進工作站、頒布代拆機制、完成都更配套修法等作法，協助爭議已久的淡水東來、五股西雲路、蘆洲水湳街與蘆洲民義段社區拆除重建。
他以五股西雲路社區為例，指不同意戶提出的條件高，最後透過代拆釘子戶條款解決；蘆洲民義段則由住戶自力更新，同意的27戶買下不同意的3戶。
侯友宜說，都更是改變新北城市發展最重要指標，也是複雜漫長的道路，一定要做好，未來還有更多挑戰，如促成新北市住都中心成立等，市府會以魄力和效率持續執行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言