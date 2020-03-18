新北推動都更達標 訂新目標4年550案

新北市都更推動辦公室成立滿周年，推動都更超過當初「危老重建核准100案」標準，城鄉局長黃一平宣示2022年多元都更目標為550案。市長侯友宜說，他希望為市民建構安全居住的好地方，新北市都更不僅改變新北市，也會帶動台灣全力起飛。

新北市有近60萬棟屋齡30年以上房屋，黃一平今天在市政會議發表「新北市都更好」周年專題報告，說明1年來推動都更成果，也請響應市府「都更三箭」政策的建築師到場，由侯友宜致贈感謝狀。目前永和大陳義胞等地持續推動都更中。

當初市府成立都更辦公室，訂下1年內危老都更100案目標，最後達到119案，且其中47案已開工。黃一平說，都更辦公室走入社區，主動提供住戶諮詢與協助，迄今在22行政區辦413場說明會，共1萬6625人次參與，會勘318案。其中危老都更率先突破百案，比過去成長約2倍。

黃一平簡報說，都更案中很多是海砂屋，都更刻不容緩，市府大幅減少行政作業時間近半年，並降低住戶同意門檻從 80%到50%，透過設立前進工作站、頒布代拆機制、完成都更配套修法等作法，協助爭議已久的淡水東來、五股西雲路、蘆洲水湳街與蘆洲民義段社區拆除重建。

他以五股西雲路社區為例，指不同意戶提出的條件高，最後透過代拆釘子戶條款解決；蘆洲民義段則由住戶自力更新，同意的27戶買下不同意的3戶。

侯友宜說，都更是改變新北城市發展最重要指標，也是複雜漫長的道路，一定要做好，未來還有更多挑戰，如促成新北市住都中心成立等，市府會以魄力和效率持續執行。