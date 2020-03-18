湳仔溝及土城站抽水機組5月開工更新 提升防汛能力
新北市水利局去年6月獲前瞻經費補助，將進行湳仔溝站及土城站抽水機組更新工程，預計今年5月開工，明年汛期前完工，盼更新機組後能提升板橋級土城地區防洪功能。
新北市現有82座抽水站、337台抽水機組，儘管現有機組及設備功能皆正常，然部分抽水機組已運轉逾20年，有提升設備效率及可靠度的必要性」。
為此，水利局除逐年辦理機組更新作業，委託專業顧問公司進行抽水站安全評估作業外，每年還委外專業技師檢查抽水站及水門，並進行大保養及例行維護。
水利局指出，自2016年起辦理機組更新，截至去年底已完成湳仔溝站4組、土城站5組、塔寮坑站3組、永和站2組、華江站3組及江子翠站2組，共6座抽水站、19組抽水機組更新。
而去年6月獲得中央前瞻基礎建設計畫第二期補助經費後，將進行湳仔溝站4組及土城站3組抽水機組更新工程，目前正在招標，預計5月開工，明年汛期前完成共16組抽水機更新。
完工後，預計在成效方面，湳仔溝站揚程提升1.4公尺、土城站提升3.98公尺，在外水位高漲時，仍可維持正常抽排，並增加預抽機制，藉此提升防洪能力。
另外，水利局目前也規畫辦理永和站3組、塔寮坑站5組、江子翠站4組及長元站2組，共4座抽水站、14組抽水機組更新，總經費約4億5千萬元。
現階段先進行工程設計發包作業，同時積極向中央爭取工程經費補助，以利機組更新計畫能順利推動，提升新北地區抽水站防洪能力。
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