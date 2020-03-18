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里長揪團遊歐惹議 新北：已安排入住檢疫旅館

中央社 / 新北18日電

新北市一名林姓里長組團赴歐洲旅遊遭撻伐，新北市府今天指出，已協助安排里長住進防疫旅館，這名里長表示完全配合居家檢疫規定，並感謝各界關心及對這次風波再次表達歉意。

新北市長侯友宜今天在新北市防疫會議後接受聯訪表示，會道德勸說要求市內所有里長在防疫期間不要出國，雖然沒有行政命令約束，但希望1032名新北市里長會自愛自重配合與自律。

新北市這名里長在歐洲疫情升溫、但尚未達到發布第三級旅遊警告前，組團赴歐旅遊惹議。她提前結束行程回台，昨天在機場控訴遭到網路霸凌，她與家人的生命都遭威脅。

她指出，不會領取檢疫補助，並會住進檢疫旅館。

中和區公所今天表示，居家檢疫關懷包已送達林姓里長，並發現因網路言論持續攻擊，造成當事人情緒相當低落。她向公所人員表示在錯誤的時間點組團出國須檢討並道歉，「但有必要一直追殺嗎，希望到此為止，可以放過我」。

區公所指出，因網路攻擊、媒體圍堵與追蹤、鄰里的議論，造成林姓里長與家人的困擾與生命威脅，林姓里長很沮喪並有一些極端的情緒言語，令人擔憂，公所除會嚴格執行防疫措施與監控體溫，也會關心林姓里長的身心健康。

新北市民政局長柯慶忠今天在防疫會議中表示，林姓里長回國前就接洽要住自費進住檢疫旅館，但因需整理居家檢疫衣物，且部分媒體高度關注追蹤跟車，林姓里長為避免防疫旅館地點曝光造成困擾，於是先回家檢疫。

柯慶忠說，昨天深夜林姓里長向民政局反映，要照原計畫入住防疫旅館，於是安排入住。

他轉述，林里長表示完全配合居家檢疫規定，並再次表達歉意。

居家檢疫 出國

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